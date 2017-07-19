محكمة تايلاندية تصدر أطول عقوبة سجن في قضية الاتجار بالبشر - صحيفة صدى الالكترونية

بانكوك(صدى):

أدانت محكمة تايلاندية، اليوم الأربعاء، 62 شخصاً من بين 103 متهمين بارتكاب جرائم الاتجار بالبشر وجرائم أخرى، من بينهم مسؤولون كبار، وذلك في أكبر محاكمة من نوعها فى تايلاند.

وتضم قائمة المتهمين، الذين ادعوا جميعاً أنهم غير مذنبين، ضباطاً بالجيش والشرطة في تايلاند وموظفين حكوميين ومواطنين من ميانمار.واختلفت الأحكام الصادرة بحق المتهمين وفقاً للتهمة الموجهة إلى كل منهم والتي شملت القتل والاغتصاب والاحتجاز القسري والجريمة المنظمة العابرة للحدود وحيازة الأسلحة وغسل الأموال، بالإضافة إلى الاتجار بالبشر، حيث صدرت أحكام بالسجن لمدة طويلة لمعظم المتهمين.

وصدرت أطول عقوبة حتى الآن بحق أحد قادة معسكرات الاتجار في ميانمار، وهي السجن 94 عاماً، إلا أن النظام القضائي التايلاندي لا يسمح إلا بالسجن لمدة أقصاها 50 عاماً.