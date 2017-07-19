 دياز يعلن قائمة لاعبي الهلال المغادرين إلى مصر - صحيفة صدى الالكترونية

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دياز يعلن قائمة لاعبي الهلال المغادرين إلى مصر

دياز يعلن قائمة لاعبي الهلال المغادرين إلى مصر
الرياض(صدى):

حدد الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للهلال قائمة أسماء اللاعبين المغادرين إلى مصر للمشاركة في البطولة العربية.

 

وضمت قائمة اللاعبين كلا من : عادل المولد – متعب النجراني – ناصر الدوسري – عبدالكريم القحطاني – مهند فلاتة وماجد النجراني.

 

ومن المقررر أن يغادر اللاعبون الخميس إلى مصر، للانضمام للفريق الأولمبي المشارك في البطولة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 708 ] نشر منذ 39 دقيقة

خير ماعملت
عشان ياخذون فرصتهم الفريق الاولومبي
وتحافظ على الفريق الاول من الاصابات ويكونون مستعدين للاستحقاقات القادمة المهمه
بالتوفيق💙💙

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