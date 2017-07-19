دياز يعلن قائمة لاعبي الهلال المغادرين إلى مصر - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

حدد الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للهلال قائمة أسماء اللاعبين المغادرين إلى مصر للمشاركة في البطولة العربية.

وضمت قائمة اللاعبين كلا من : عادل المولد – متعب النجراني – ناصر الدوسري – عبدالكريم القحطاني – مهند فلاتة وماجد النجراني.

ومن المقررر أن يغادر اللاعبون الخميس إلى مصر، للانضمام للفريق الأولمبي المشارك في البطولة.