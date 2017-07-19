دياز يعلن قائمة لاعبي الهلال المغادرين إلى مصر - صحيفة صدى الالكترونية

دياز يعلن قائمة لاعبي الهلال المغادرين إلى مصر
حدد الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للهلال قائمة أسماء اللاعبين المغادرين إلى مصر للمشاركة في البطولة العربية.
وضمت قائمة اللاعبين كلا من : عادل المولد – متعب النجراني – ناصر الدوسري – عبدالكريم القحطاني – مهند فلاتة وماجد النجراني.
ومن المقررر أن يغادر اللاعبون الخميس إلى مصر، للانضمام للفريق الأولمبي المشارك في البطولة.
ابو تركي[ عدد التعليقات: 708 ] نشر منذ 39 دقيقة
خير ماعملت
عشان ياخذون فرصتهم الفريق الاولومبي
وتحافظ على الفريق الاول من الاصابات ويكونون مستعدين للاستحقاقات القادمة المهمه
بالتوفيق💙💙