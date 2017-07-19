ترامب يصف شائعة عشاء سري مع بوتين: فبركة مريضة - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

نفى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، أن يكون قد التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على عشاء سري أثناء وجودهما في قمة العشرين، التي استضافتها مدينة هامبورغ الألمانية.

وقال ترامب عبر حسابة علي ” توتير ” : ” القصة الخبرية المفبركة عن عشاء سري مع بوتين مريضة. كل قادة قمة العشرين وزوجاتهم كانوا مدعوين من جانب المستشارة الألمانية ” أنجيلا ميركل ” . الصحافة تعرف هذا ” .

وأضاف في تغريدة أخرى متهماً الإعلام باختلاق القصة: ” الأخبار المفبركة توغل أكثر في فقدان الأمانة. حتى عشاء مرتب لقادة قمة العشرين في ألمانيا جعلوه يبدو شريرا ” .

وكانت القمة قد شهدت أول اجتماع بين ترامب وبوتين منذ تنصيب الرئيس ترامب رسمياً رئيساً للولايات المتحدة في 20 يناير.