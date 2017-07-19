أرامكو تدرس بناء منشآت جديدة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

قالت مصادر في قطاع النفط، إن شركة أرامكو السعودية تدرس بناء منشآت جديدة لزيادة انتاج الخام العربي الثقيل من حقل الظلوف البحري.

ومن المنتظر أن يكون بمحطة المعالجة المركزية وحدتان بطاقة إجمالية تصل إلى 600 ألف برميل يوميا لمعالجة الخام العربي الثقيل الذي يتم استخراجه من خلال مضخات كهربائية غاطسة.

وقال سداد الحسيني نائب الرئيس التنفيذي السابق في أرامكو إن المضخات الكهربائية الغاطسة مطلوبة في هذه الزيادة من حقل الظلوف نظرا لأن ضغط احتياطيات الخام العربي الثقيل في الخزانات أقل من احتياطيات الخام المتوسط.

وأضاف أن الرفع الصناعي والحفاظ على الضغط سيحققان معدلات الإنتاج والاقتصاديات المثلى إلى جانب ضمان الإدارة الفاعلة للخزان.