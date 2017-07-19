الإمارات تحذر البنوك من هجمة إلكترونية جديدة - صحيفة صدى الالكترونية

ابوظبي(صدى):

طالب مصرف الإمارات المركزي (البنك المركزي)، البنوك وشركات التمويل والاستثمار الوطنية والأجنبية، بضرورة اتخاذ إجراءات الحماية خوفا من تهديدات إلكترونية مالية محتملة، بعد تلقيه تحذيرا من السلطات المعنية.

وتعرضت مؤسسات وشركات عالمية لموجة جديدة من الاختراقات الإلكترونية عبر فيروس (برمجيات خبيثة) يطلق عليه “بيتيا”، على غرار فيروس الفدية (وانا كراي) الذي أصاب أكثر من 300 ألف جهاز في 150 دولة حول العالم في مايو الماضي.

وكان المركزي الإماراتي دعا البنوك وشركات التمويل والاستثمار الوطنية والأجنبية والصرافات العاملة في يونيو الماضي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية أنظمتها من تهديدات إلكترونية محتملة.