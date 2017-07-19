" عمل مكة " والموارد البشرية ينظمان ورشة تثقيف لفتيات الدور الإيوائية بجدة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

نظم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة وصندوق تنمية الموارد البشرية ورشة تثقيف و إرشاد مهني لفتيات الدور الايوائية بجدة بهدف تأهيل وتدريب الفتيات لسوق العمل ورفع كفاءة أداء العمل حسب احتياجات سوق العمل المحلي

تخلل الورشة تنوع في الإرشاد بحسب كل طالبة عمل بين الإرشاد الجماعي و الإرشاد الفردي و إرشاد للمشاريع الصغيرة .

الجدير بالذكر أن الدورة حضرها عدد ١٨ متدربة من فتيات الدور وتعتبر الورشة الأولى بعد توقيع مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين في مجال التوظيف والإرشاد المهني و التي ستستمر بتخريج الدفع المؤهلة من أبناء وبنات الدور للسوق العمل في المنطقه .