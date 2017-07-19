انخفاض مبيعات السيارات الجديدة بالمملكة ودول الخليج - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تشهد مبيعات السيارات الجديدة في جميع دول الخليج، انخفاضًا كبيرًا منذ العام الماضي بنسبة تقارب 27% ، ويتوقع أن تقلص الشركات عدداً من الموظفين وخفض بعض التكاليف بسبب انخفاض مستوى الأنشطة والمبيعات .

وكان النصف الثاني من عام 2016 ، قد شهد بعض التحسن إلا أن صناعة السيارات شهدت بعض التراجع في العام الجاري ، وهو ما يشير إلى أن الشركات قد تتجه إلى تقليص بعض نفقاتها وتخفيض مستوى التوظيف .

واضاف التقرير أن البحرين من أكثر الدول الخليجية التي تكبدت خسائر تصل إلى 41% ، تليها السعودية بنسبة 38٪ والإمارات بنسبة 28٪.

واشار إلى أنه مع شهر رمضان المبارك تم إطلاق العروض الأكثر سخاء مقارنة بالأعوام الماضية ، مع إتاحة خيارات مثل ” اشترِ الآن وادفع رمضان المقبل، ” و0% فوائد، و0% تأمين، والضمان الممتد، وعقود الخدمات من 3 إلى 5 اعوام عبر مختلف الماركات ، كما قدمت الشركات المصنعة الدعم المالي للموزعين من أجل دفع هذه العروض .

وأضاف التقرير أنه ما يزال سابقًا للأوان الحصول على أرقام دقيقة، غير أن المعلومات التي تشير إلى أن فترة رمضان والعيد قد شهدت بالفعل بعض الرواج في حركة البيع في صالات العروض ولكن تم تصنيف مستويات المبيعات على انها في المعدل الطبيعي.