الجمارك تمنع دخول نظارات تشبه كاميرات التجسس - صحيفة صدى الالكترونية

أصدرت مصلحة الجمارك، اليوم قرار بمنع دخول النظارات المزودة بكاميرات تصوير فيديو، وتُعرف باسم نظارات ” سناب شات ” .

والنظارة التي وردت في التعميم مزودة بكاميرا ويستخدمها مرتادو تطبيق ” سناب شات ” ، لتصوير المقاطع، وتشبه كاميرات التجسس الممنوع استيرادها سابقا، وتتخذ أشكال ساعات يدوية، وأقلام، ونظارات شمسية، وأدوات كهربائية، وعلّاقات ملابس، وميداليات، وولاعات سجائر، وغيرها.