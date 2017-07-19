 الجمارك تمنع دخول نظارات تشبه كاميرات التجسس - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 19

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. الجمارك تمنع دخول نظارات تشبه كاميرات التجسس

الجمارك تمنع دخول نظارات تشبه كاميرات التجسس

الجمارك تمنع دخول نظارات تشبه كاميرات التجسس

أصدرت مصلحة الجمارك، اليوم قرار بمنع دخول النظارات المزودة بكاميرات تصوير فيديو، وتُعرف باسم نظارات ” سناب شات ” .

والنظارة التي وردت في التعميم مزودة بكاميرا ويستخدمها مرتادو تطبيق ” سناب شات ” ، لتصوير المقاطع، وتشبه كاميرات التجسس الممنوع استيرادها سابقا، وتتخذ أشكال ساعات يدوية، وأقلام، ونظارات شمسية، وأدوات كهربائية، وعلّاقات ملابس، وميداليات، وولاعات سجائر، وغيرها.


الوسوم:, , , ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5528 ] نشر منذ 2 ساعتين

مانحتاجها فيه ناس يقومون بنفس مهمة «كاميرات التجسس» تلاقيهم وراك ف كل مكان وعند الأبواب و الشبابيك ويتسكعون بسيارتهم ف الشوارع هذا غير اللي متسدحين خلف الأجهزة لابتوب ، آيباد ، جوال . يتابعونك خطوة بخطوة .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *