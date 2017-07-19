الجمارك تمنع دخول نظارات تشبه كاميرات التجسس - صحيفة صدى الالكترونية

الجمارك تمنع دخول نظارات تشبه كاميرات التجسس
أصدرت مصلحة الجمارك، اليوم قرار بمنع دخول النظارات المزودة بكاميرات تصوير فيديو، وتُعرف باسم نظارات ” سناب شات ” .
والنظارة التي وردت في التعميم مزودة بكاميرا ويستخدمها مرتادو تطبيق ” سناب شات ” ، لتصوير المقاطع، وتشبه كاميرات التجسس الممنوع استيرادها سابقا، وتتخذ أشكال ساعات يدوية، وأقلام، ونظارات شمسية، وأدوات كهربائية، وعلّاقات ملابس، وميداليات، وولاعات سجائر، وغيرها.
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5528 ] نشر منذ 2 ساعتين
مانحتاجها فيه ناس يقومون بنفس مهمة «كاميرات التجسس» تلاقيهم وراك ف كل مكان وعند الأبواب و الشبابيك ويتسكعون بسيارتهم ف الشوارع هذا غير اللي متسدحين خلف الأجهزة لابتوب ، آيباد ، جوال . يتابعونك خطوة بخطوة .