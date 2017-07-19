مدير شرطة جازان يعزي أسرة " الصميلي " - صحيفة صدى الالكترونية

محمد الصميلي(صدى):

‎نقل مدير شرطة جازان، اللواء ناصر بن سعيد ‎القحطاني، تعازي ومواساة القيادة الرشيدة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر أمير منطقة جازان، لأسرة الشهيد ” جندي أول محمد بن طاهر إدريس صميلي ” ، أحد أفراد قوات أمن الطرق والذي لقي مصرعه في حادث مروري أثناء تأدية عمله.

وقدم اللواء القحطاني تعازيه خلال زيارته عصر اليوم لهم في قرية عببة بمركز السهي.

كما عبر والد الفقيد طاهر إدريس صميلي وأشقاءؤ عن شكرهم وتقديرهم لمدير شرطة منطقة جازان على قيامه بتعزيتهم مثمنين هذه البادرة الجميلة.

من جهته، شكر الدكتور حسن إدريس صميلي بالنيابة عن جميع أفراد قبيلة الصملة للواء هذه المشاركة، والمواساة، مشيرا إلى أنها ليست مستغربة على قادتنا.