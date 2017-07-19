تشيلسي يحسم صفقة انتقال موراتا من ريال مدريد - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أكَّدت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أنَّ تشيلسي حسم صفقة التعاقد مع نجم ريال مدريد ألفارو موراتا.

وأكَّدت شبكة ” سكاي سبورتس ” العالمية انتهاء الصفقة بين ريال مدريد وتشيلسي، والتي تنص على انتقال موراتا للبلوز هذا الصيف، لتعويض رحيل الإسباني دييجو كوستا، عن قلعة ستامفورد بريدج.

كان الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي، أوصى يوفنتوس قبل 3 مواسم بالتعاقد مع موراتا، قبل أن يرحل عن تدريب الفريق الإيطالي.

يذكر أنَّ نادي مانشستر يونايتد فشل في التعاقد مع موراتا هذا الصيف، لعدم توصله لاتفاق مالي مع ريال مدريد الذي طلب 90 مليون يورو، للتخلي عن مهاجمه.