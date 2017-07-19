مقتل جندي ومدنيين اثنين بنيران هندية في كشمير - صحيفة صدى الالكترونية

إسلام آباد(صدى):

أعلنت باكستان اليوم الأربعاء، مقتل جندي ومدنيين اثنين جراء إطلاق القوات الهندية النيران عبر خط السيطرة في منطقة كشمير المتنازع عليها بين البلدين.

ونقلت شبكة ” إيه بي سي نيوز ” الأمريكية عن بيان عسكري باكستاني قوله : ” إن سبعة أشخاص آخرين، بينهم اثنين من الجنود أصيبوا بجراح، وأن القوات الباكستانية ردت بإطلاق النيران ” .

وأشار البيان إلى أن الهجوم الهندي جاء دون استفزاز، ليخترق اتفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 2003 في منطقة الهيمالايا، والتي تعد مقسمة بين المناطق الهندية والباكستانية.

وتزعم كل من الدولتين أن كشمير تابعة لها، وتسبب هذا الإقليم في نشوب حربين بين البلدين.