⁠⁠⁠⁠⁠النواب الروس يقرون سحب الجنسية من " الإرهابيين " - صحيفة صدى الالكترونية

موسكو(صدى):

أصدر النواب الروس، اليوم الأربعاء، قانونا في قراءة ثالثة، يتيح نزع جنسية المجنسين في حال أدينوا بتهم ” إرهاب ” .

وذكرت وكالة فرانس برس، أن النص لا يزال بحاجة لموافقة الغرفة العليا في البرلمان الروسي، وتوقيع الرئيس فلاديمير بوتن ليصبح نافذا.

وبحسب القانون، فإن أي شخص يجنس روسيا ويحكم عليه بعد ذلك بجريمة ” مرتبطة بنشاطات إرهابية ” ، يمكن أن تنزع منه الجنسية، وعلى المحاكم أن تبلغ في هذه الحالة أجهزة الهجرة الروسية بعد 5 أيام على صدور حكم الإدانة بحق المجنس المدان بتهمة إرهابية.

وكان بوتن قد أعرب عن تأييده لإقرار هذا القانون في أبريل 2017، بعد الاعتداء الذي أوقع 15 قتيلا في مترو سان بطرسبرغ وارتكبه شخص من قرغيزستان حائز على الجنسية الروسية.