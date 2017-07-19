فريق حسين داي الجزائري يصل القاهرة - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

وصل لاعبو فريق ‫نصر حسين داي الجزائري إلى العاصمة المصرية ” القاهرة ” ، اليوم الأربعاء، للمشاركة في ‫البطولة العربية للأندية والتي ستنطلق خلال الفترة من 22 يوليو الحالي وحتى 6 أغسطس المقبل.

وأوقعت القرعة الفريق الجزائرى في المجموعة الأولى التي تضم الأهلي المصري والفيصلي الأردني والوحدة الاماراتي ، وتقام المباريات على ملعب السلام.

ويلتقى فريق حسين داي مع الوحدة الاماراتي السبت المقبل فى البطولة العربية للأندية التى تستضيفها مصر، فيما يلتقى فريق الاهلى مع نظيره الفيصلى الأردنى على ملعب استاد السلام.