ميركل تؤكد للعبادي دعم ألمانيا لوحدة العراق - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

تلقى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قدمت خلاله التهنئة للعبادي بتحرير الموصل من قبضة تنظيم ” داعش ” الإرهابي.

ونقل المكتب الإعلامي للعبادي مساء اليوم الأربعاء، عن ميركل قولها إنه ” كان نصرا عسكريا وسياسياً للعراق وللقيادة العراقية ووحدة العراق ” .

وأشادت ميركل باحترام العراق لحقوق الإنسان، وأكدت دعم بلادها لوحدة العراق واستمراره، وبالأخص في المجال الاقتصادي والمالي وتقديم الخبرات.

وشكر العبادي ميركل على الدعم الألماني في مجال محاربة داعش ضمن قوات التحالف الدولي والجهد الاستشاري المالي والاقتصادي، مشيرا إلى جهود الحكومة في إعادة النازحين وتحقيق الاستقرار والخدمات الأساسية لتشجيع عودتهم.