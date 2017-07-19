حاول اغتصاب زميلته في ثلاجة جبن فانفضح أمره - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أحالت النيابة المصرية عاملًا بإحدى الشركات للمحاكمة أمام الجنايات، بعد اتهامه باستدراج زميلته إلى داخل ثلاجة جبن، وأغلق الباب عليهما محاولًا اغتصابها.

وأكدت الفتاة في تحقيقات النيابة، أنها ذهبت مع زميلها بإحدى شركات الجبن إلى الثلاجة بحُسن نية، بعدما أخبرها بإنهاء بعض الأعمال المتعلقة بعملهما، وهناك فوجئت به يحاول لمس مناطق حساسة من جسدها، فحاولت دفعه للخلف فأشهر في وجهها سلاحا أبيض، مهددًا إياها، فصرخت ما دفع العاملين إلى نجدتها وإخراجها من الثلاجة بعد فتح الباب، وألقي القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة.