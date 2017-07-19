توقيف باخرة قبالة شاطيء كرسه شرقي درنة الليبية - صحيفة صدى الالكترونية

طرابلس(صدى):

تمكنت السرية البحرية المقاتلة ” سوسة ” التابع للجيش الليبي، من ضبط باخرة قبالة شاطيء كرسه داخل المنطقة المحظورة الممتدة من عين الغزالة شرق درنة إلى الحنية غرب درنة.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية اليوم الأربعاء، أن الزورق الحربي ” سلوق ” تحرك بعد عدم استجابة الباخرة حيث تم جرها إلى ميناء رأس الهلال لتفتيشها من قبل أفراد السرية البحرية .

وقال آمر السرية البحرية المقاتلة سوسة الرائد مهندس محمد المجدوب ، إن الباخرة تحمل علم توجو دخلت المنطقة المحظورة عسكرياً.

وأضاف المجدوب، أن الباخرة لم تستجيب لنداء للاسلكي السرية البحرية المقاتلة سوسة فتم جرها لتفتيشها واتخاذ الإجراءات الأمنية المناسبة.

وأوضح آمر السرية البحرية المقاتلة، أن عقب التحقيق مع الطاقم اتضح أن الباخرة كانت خارجة من ميناء طبرق البحري ومتوجه إلى ميناء الخمس .

وأشار إلى أنه تم إعلام الوكيل الخاص به في طبرق وإبلاغه أن يبتعد عن المنطقة المحظورة، لكن السفينة اخترقت المنطقة استهتارا بمياهنا وتعليماتنا العسكرية .

وتابع المجدوب مع العلم بأن يوجد تعميم دولي لكافة السفن البحرية بعدم الدخول أو الاقتراب من المياه الإقليمية الليبية من عند خط 34 درجة شمالا من قبل المنظمة العالمية للبحار.