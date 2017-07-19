⁠⁠⁠⁠⁠تفاصيل جديدة في قضية مذيعة الهيروين المصرية - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

كشف حمدى الكنيسى، نقيب الإعلاميين المصريين، بأن النقابة تسلمت خطاباً من إدارة قناة ” LTC ” الفضائية تؤكد فيه احترامها لقرار النقابة بوقف المذيعة المصرية شيماء جمال ثلاثة أشهر بعد الخطأ الأخلاقى والمهنى الذي وقعت فيه أثناء تقديمها إحدى حلقات برنامجها ” المشاغبة ” وتمثيل تعاطيها الهيروين أمام المشاهدين.

وتضمن خطاب القناة التماسًا بتقليل مدة وقف المذيعة، إلا أن الكنيسي أكد أن الالتماس لتخفيض مدة العقوبة يجب أن يكون من مقدمة البرنامج شيماء جمال، وسوف تدرسه لجنة برئاسة المستشار القانونى للنقابة للنظر في تخفيف العقوبة أو تأكيدها.