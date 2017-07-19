صحة جازان تنفي ولادة سيدة بأحد ممرات مستشفى الملك فهد المركزي - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

نفت صحة جازان ما تم تداوله بشأن ولادة مريضة بأحد ممرات مستشفى الملك فهد المركزي بجازان.

وأوضحت يف بيان اليوم الأربعاء، أنه بعد مراجعة الملف الطبي للمريضة منذ دخولها للمستشفى، تبين أنه تم إجراء الكشف على المريضة الساعة 1:32 صباح السبت 21 شوال، قبل أن يتم فتح الملف الطبي للمريضة، وكانت في حالة ولادة متقدمة واتساع عنق الرحم 8-9 سم وتم تحويلها إلى غرفة الولادة بالدور الثاني بالمستشفى، حيث تم فتح كيس ماء الجنين ARM وتم توليدها الساعة 1:45 صباح السبت.

وذكر ولي أمر المريضة أنه تم تنقله بين أربعة مستشفيات قيد التحقيق، وقد تم التواصل معه لأخذ إفادته حيال الشكوى المقدمة من قبله.

وأكدت صحة جازان اهتمامها بتطوير خدمات النساء والولادة بالمنطقة، مشيرة إلى أنه تم حالياً تقديم الخدمة بإجمالي 234 سريرا مخصصة للنساء والولادة موزعة على مستشفيات المنطقة.