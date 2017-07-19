⁠⁠⁠⁠⁠استعادة سيف تاريخي يعود للجيش الليبي في العهد الملكي - صحيفة صدى الالكترونية

طرابلس(صدى):

استلم مكتب الآثار المرج الليبي من أحد أفراد الأمن ، سيفاً تاريخياً يرجع ملكيته للمؤسسة العسكرية في عهد المملكة الليبية المتحدة.

وقال مدير مكتب آثار المرج خالد الجوهري – لوكالة الأنباء الليبية– إن السيف التاريخي سلمه أحد أفراد الأمن التابعين لمديرية أمن المرج بعد أن اشتراه من أحد المواطنين .

وأضاف الجوهري أن السيف يحمل نقوشا وزخارفا نباتية، وعليه صورة النجمة والهلال التي ترمز لعلم البلاد، والتاج الملكي، ومقبضه من الخشب محلى بالمادة النحاس، ويحمل عبارة صنع في إنجلترا باللغة الإنجليزية .

وأوضح الجوهري أن السيف التاريخي سيتم حفظه في المخازن الخاصة بمصلحة الآثار المرج، وبذلك ستُضاف قطعة جديدة لمعروضات متحف المرج.