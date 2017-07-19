غدًا.. " كهربا " أمام المحكمة والسبب طليقته - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

تستأنف محكمة الأسرة المصرية غدا الخميس، نظر دعوى إلزام محمود كهربا ﻻعب نادى الاتحاد المعار من الزمالك بدفع 50 ألف جنيه مؤخر صداق طليقته المذيعة سارة خليفة وكذلك نفقة عدة ومتعة لها.

يذكر أن المذيعة سارة خليفة تقدمت إلى مكتب تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة بثلاثة طلبات بشأن إلزام طليقها ” كهربا ” بدفع نفقة عدة ومتعة لها علاوة على مؤخر الصداق المبرم فى عقد الزواج والبالغ 50 ألف جنيه وبعد تغيب اللاعب عن الحضور وتعذر الصلح بين الطرفين تم إحالة الـ3 طلبات إلى المحكمة لتفصل هى فيها.

كما أقامت دعوى قضائية أمام محكمة اﻷسرة تحمل رقم 1403 لسنة 2016 تطالب فيها إلزام زوجها ” كهربا وقالت إنها تزوجت من اللاعب بموجب العقد الشرعى المؤرخ فى 15 يونيو 2016 ودخل بها وعاشرها معاشرة اﻷزواج ومنذ فترة امتنع اللاعب عن اﻹنفاق عليها رغم يسار حاله فأقامت دعواها بغية القضاء لها بطلبات، وإلزام اللاعب بفرض نفقة زوجية منذ تاريخ الزواج وحتى تاريخ الطلاق.