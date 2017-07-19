 بالصور.. تركيا تواصل تعزيز قواتها العسكرية في قطر لحماية تميم - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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بالصور.. تركيا تواصل تعزيز قواتها العسكرية في قطر لحماية تميم

بالصور.. تركيا تواصل تعزيز قواتها العسكرية في قطر لحماية تميم
الدوحة(صدى):

وصلت إلى قطر اليوم، الدفعة السادسة من ” المدفعية ” التركية، لتنضم إلى باقى القوات التركية الموجودة حاليا بالدوحة، لتصبح قطر مستعمرة تركية باتفاق مسبق بين تميم وأردوغان.

وكانت تركيا قد أرسلت الدفعة السادسة، أمس الثلاثاء، من قوات الجيش التركى إلى دولة قطر لحماية تميم، وبحسب وزارة الدفاع القطرية ‏عبر حسابها على تويتر، تم وصول المجموعة الاستكمالية للدفعة السادسة من القوات التركية إلى الدوحة.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 29972 ] نشر منذ 2 دقيقتين

تجميه من من ؟؟

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