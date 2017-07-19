عرابي: قطر انتهكت قرارات مجلس الأمن الدولي - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أكد السفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري، أن الدول العربية المقاطعة يحق لها مقاضاة قطر دوليا لدعمها للإرهاب، خاصة بعد انتهاك الدوحة قرار مجلس الأمن الدولى وخاصة القرار 1373 فى 28 سبتمبر 2001 .

وكشف العرابي أنه فى حالة لجوء قطر لمقاضاة الدول العربية المقاطعة أمام محكمة العدل الدولية ستخسر دعوتها .

وأشار العرابى إلى أن قطر تسعى لتعظيم فكرة أنهم تحت حصار اقتصادى ، وتسعى لتدويل ذلك ، للتغطية على القضية الرئيسية وهى سياستها الداعمة والممولة للإرهاب.