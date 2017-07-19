سقوط عامل من أعلى بناية وإصابته بكسر في الجمجمة - صحيفة صدى الالكترونية

عبد العزيز القثامي(صدى):

سقط مقيم عربي من أعلى بناية تتكون من أربعة طوابق كان يعمل بها وسط تربة جنوب الطائف، ما أدى لإصابته بإصابات خطيرة عبارة عن كسور في عظام الجمجمة والقفص الصدري والساعد.

وأوضح زميله في العمل ” صبحي محمد ” أن المصاب كان يقوم بعمله اليومي في النجارة بالدور الثالث وأثناء انهماكه في العمل زلت قدمه وسقط من أعلى البناية لافتا بأنهم قاموا بنقله مباشرة لمستشفى تربة العام لتلقي العلاج.