الصين تدعو مجلس التعاون الخليجي لمكافحة الإرهاب - صحيفة صدى الالكترونية

بكين(صدى):

دعا وزير الخارجية الصيني وانج يي، دول مجلس التعاون الخليجي للحفاظ على وحدتها، وحثها على العمل معا بشكل جماعي لمكافحة الإرهاب، انسجاما مع المصالح المشتركة على الصعيدين الإقليمي والدولي وحفاظا على الاستقرار بالمنطقة.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الصينية، ان دعوة الوزيرجاءت خلال لقائه اليوم الأربعاء، مع وزير الدولة الإماراتي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، الذي يزور بكين حاليا، حيث أطلعه علي تطورات أزمة الخليج بعد قرار مصر والإمارات والسعودية والبحرين ومصر مقاطعة قطر بسبب دعمها للإرهاب وإصرارها على التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية بصورة تهدد الأمن القومي العربي وتعزز من بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية .

وأشار الوزير الصيني إلى أن بلاده تدعم السعي لحل الأزمة بالسبل السياسية والدبلوماسية، داعيا الأطراف المعنية للتصرف وفقا لمعايير العلاقات الدولية، والوفاء بالتزاماتها بجدية، مطالبا الأطراف ذات الصلة بالتقيد بمبدأ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية لبعضها البعض.

كما دعا البلدان الأجنبية إلى القيام بدور بناء في تحقيق المصالحة، مؤكدا أهمية العمل معا ضد الإرهاب بجميع صوره، لافتا إلى استعداد الصين للقيام بدور بناء في تخفيف الوضع وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.