مبتعث سعودي يواجه تهمتي التهديد بالسلاح والاختطاف في أمريكا - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

يواجه مبتعث سعودي في ولاية إيداهو الأمريكية، حكماً بالسجن يصل ما بين 10 إلى 25 عاماً وغرامة مالية قدرها 10 آلاف دولار في حال إدانته في تهمتي التهديد بالسلاح والاختطاف.

وذكرت صحيفة أمريكية أن الطالب السعودي ( 23 عاماً ) متهم بإيقاف سائق وتهديده بسلاح أبيض لإيصاله إلى وجهته واستخدام ذات الأسلوب مع سائقين آخرين، وفرضت عليه الشرطة كفالة مالية قدرها 50 ألف دولار للإفراج عنه إلى حين موعد محاكمته .

وأضافت الشرطة أنها تلقت عند الساعة الثانية من صباح أمس اتصالاً من سائق بأن أحد الأشخاص قام بإجباره على التوقف وتهديده بسكين لإيصاله ، وبعدها بعدة ساعات تلقت الشرطة أيضاً اتصالا من سائق آخر يفيد بتعرضه لذات التهديد .

وأشارت الشرطة إلى أنها باشرت الحادث وتمكنت من القبض على المتهم بجوار محطة وقود وبحوزته السلاح ، مضيفة أن أن المتهم في حال إدانته بتهمة التهديد والاختطاف قد تصل عقوبته للسجن لمدة 25 عاماً .