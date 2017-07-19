نيوكاسل يعلن التعاقد مع جاكوب ميرفي - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد، اليوم الأربعاء، أنَّه ضم جاكوب ميرفي جناح منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا من نوريتش سيتي.

وسجَّل اللاعب، البالغ من العمر 22 عامًا ، 10 أهداف في 41 مباراة مع نوريتش سيتي، الموسم الماضي بما في ذلك هدفين أمام نيوكاسل في دوري الدرجة الثانية.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية، أنَّ قيمة صفقة الانتقال تبلغ 12 مليون جنيه إسترليني (15.63 مليون دولار).

وقال رافاييل بنيتيز مدرب نيوكاسل: ” إنَّه لاعب شاب وموهوب، ويحدونا الأمل أن يتطور بشكل أكبر هنا ” .. مضيفًا ” نأمل أن يظهر لنا حماسه والتزامه إضافة للقدرات التي أظهرها بدوري الدرجة الثانية الموسم الماضي ” .

ومثَّل ميرفي، منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا الشهر الماضي؛ حيث ساعد الفريق على بلوغ الدور قبل النهائي.. فيما يعد هو ثالث صفقات بنيتيز في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.