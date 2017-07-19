منتخب الأردن الأوليمبي يسحق بنجلاديش في تصفيات آسيا - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

سحق منتخب الأردن الأوليمبي، بنجلاديش بنتيجة 7 – صفر ، اليوم الأربعاء، على إستاد دورا الدولي بالخليل في تصفيات المجموعة الآسيوية الخامسة التي تحتضنها فلسطين.

وحصد منتخب الأردن الساعي لاقتناص البطاقة المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عامًا، العام المقبل في الصين، بشكل مباشر، أول 3 نقاط له.

سجل للأردن موسى التعمري (16، 49)، نور محمد (38)، بهاء فيصل (57)، أحمد الرياحي (55، 63، 79).

فرض المنتخب الأردني أفضليته الكاملة على اللقاء، ودخل الشوط الأول بشكل هجومي، وانتظر مرور (16) دقيقة، ليفتتح النتيجة بهدف أول سجله المتحرك موسى التعمري، مستغلاً دربكة، وخطأ دفاعي واضح.

واستمرت محاولات الأردن، وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة محققة، خاصة من قبل المهاجم الصريح بهاء فيصل الذي أهدر الفرص تباعًا.

وفي الدقيقة (38) استغل لاعب الوسط نور محمود، تمريرة طولية في عمق دفاعات بنجلاديش؛ حيث انفرد وراوغ الحارس، وسجَّل الهدف الثاني.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى المنتخب الأوليمبي الأردني أول تبديلاته بدخول الرياحي مكان سليمان أبوزمع ؛ حيث استمر تفوق الأردن.

ونجح موسى التعمري في تعزيز تقدم منتخبه بالهدف الثالث بالدقيقة (49) من تسديدة قوية من خارج المنطق على يسار الحارس البنغالي، لتتقدم الأردن (3-0).

وأسفر الضغط المتواصل للأردن عن الهدف الرابع للبديل أحمد الرياحي في الدقيقة (55)، تبعه بهاء فيصل بهدف خامس من ضربة رأس على يمين الحارس.

وزاد الأردن من حصيلة الأهداف بهدف سادس للاعب أحمد الرياحي بضربة رأس على يسار الحارس في الدقيقة (63)، وأضاف الرياحي الهدف السابع للأردن والثالث له من ركلة جزاء (79).