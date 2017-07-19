بالفيديو.. فنانة مصرية تسخر من شكل البنات قبل عمليات التجميل - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

نشرت الفنانة المصرية الشابة ميرهان حسين عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، فيديو ساخرًا من شكل البنات قبل عمليات التجميل.

وظهرت ميرهان في الفيديو بشكل غريب قائلة: «شكل البنات اللى عمرهم ما عملو تجميل.. أبدااااا».