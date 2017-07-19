 بالفيديو.. فنانة مصرية تسخر من شكل البنات قبل عمليات التجميل - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 19

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. بالفيديو.. فنانة مصرية تسخر من شكل البنات قبل عمليات التجميل

بالفيديو.. فنانة مصرية تسخر من شكل البنات قبل عمليات التجميل

بالفيديو.. فنانة مصرية تسخر من شكل البنات قبل عمليات التجميل
أماني الغامدي(صدى):

نشرت الفنانة المصرية الشابة ميرهان حسين عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، فيديو ساخرًا من شكل البنات قبل عمليات التجميل.

وظهرت ميرهان في الفيديو بشكل غريب قائلة: «شكل البنات اللى عمرهم ما عملو تجميل.. أبدااااا».

شكل البنات اللى عمرهم ما عملو تجميل … ابدااااا.

A post shared by Mirhan Hussein (@mirhanhusseinmima) on


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *