بالفيديو.. فنانة مصرية تسخر من شكل البنات قبل عمليات التجميل - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. فنانة مصرية تسخر من شكل البنات قبل عمليات التجميل
نشرت الفنانة المصرية الشابة ميرهان حسين عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، فيديو ساخرًا من شكل البنات قبل عمليات التجميل.
وظهرت ميرهان في الفيديو بشكل غريب قائلة: «شكل البنات اللى عمرهم ما عملو تجميل.. أبدااااا».
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11453 ] نشر منذ 2 ساعتين
اوكي ننتظر القادم
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17541 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههه هههههههه
هي صادقه🤗🤗🤗
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 902 ] نشر منذ 1 ساعة
🤣🤣🤣🤣