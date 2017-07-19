بالصور.. يوفنتوس يضم تشيزيني حارس أرسنال - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أعلن يوفنتوس بطل دوري الدرجة الاولى الايطالي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أنه ضم فويتشيخ تشيزيني حارس أرسنال بعقد يمتد لأربع سنوات مقابل 12.2 مليون يورو (14.1 مليون دولار).

وأمضى الحارس البولندي، الذي خاض 29 مباراة دولية، آخر عامين معارا لروما الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي وشارك في 38 مباراة بالدوري الموسم الماضي.

وأنهى الحارس البولندي البالغ من العمر 27 عاما، الموسم الماضي بعد أن سكنت شباكه أقل عدد من الأهداف في الدوري وبلغ 14 هدفا متفوقا بهدف واحد على جيانلويجي بوفون الحارس الأساسي ليوفنتوس على مدار آخر 16 عاما.

وأشار يوفنتوس على موقعه على الانترنت أن قيمة صفقة ضم الحارس البولندي ربما تزيد على 3.1 مليون يورو إذا ما تم الوفاء ببعض الشروط على مدار الأربع سنوات.