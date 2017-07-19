الشرطة الإيطالية تصادر ألعاب " سبينر " لخطورتها - صحيفة صدى الالكترونية

روما(صدى):

صادرت الشرطة الإيطالية، اليوم الأربعاء، ثلاثة آلاف من ألعاب “ سبينر ” المستخدمة في تخفيف التوتر وهي لعبة جديدة، والتي أثارت هوساً في مختلف أنحاء العالم، بسبب عيوب خطيرة في التصميم وعدم حصولها على شهادات اعتماد.

واللعبة عبارة عن أداة ذات ثلاث أسنان، تشبه المروحة، مع حامل دائري مركزي، يمكن الإبقاء على توازنها على إبهام اليد وتقذف من إحدى اليدين إلى الأخرى.

ويقول محبو اللعبة إنها مغرية للغاية وتساعد في تخفيف التوتر، بينما أوضحت شرطة الجرائم المالية والضرائب في بيان: “ لا نعرف ما إذا كانت الألعاب التي عثرت عليها هيئة إنفاذ القانون الإيطالية (غارديا دي فينانزا) في مدينة تورينو، يمكن أن تقلص التوتر، لكنها تمثل قطعاً خطراً محتملاً بالنسبة للمستخدمين ” .

وقالت الشرطة إن الالعاب، التي تم مصادرتها من متجرين على ضواحي تورينو في شمال غرب إيطاليا لها حواف حادة، بدلاً من حواف ناعمة، حيث يمكن أن تسبب إصابات في العين والأسنان.