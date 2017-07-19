بالصور.. " إيزيديات " على خطوط قتال " داعش " - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. ” إيزيديات ” على خطوط قتال ” داعش “
أمضت الشابة الايزيدية هيزا ” سبية ” لدى تنظيم داعش الذي خطفها من العراق وأتى بها الى الرقة، أشهرا رهيبة في الأسر، وبعد أن عادت الى المدينة بلباس عسكري وبندقية لتقاتل الجهاديين رغبة بالثأر لآلاف النساء اللواتي عشن المأساة نفسها.
اتخذت ” هيزا ” منزل جعلتة مقر للمقاتلات الأيزيديات في حي المشلب في شرق الرقة، تقول هيزا ” حين حملت السلاح، أزحت بعض الهم عن قلبي، ولكن الثأر لا يزال داخله الى ان يتحررنّ جميعا ” .
بقيت هيزا عشرة اشهر في قبضة الجهاديين وحاولت خلالها مرات عدة الانتحار.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29972 ] نشر منذ 2 ساعتين
خوذي حقك ,,,
ابو تركي[ عدد التعليقات: 704 ] نشر منذ 2 ساعتين
وش معنى ايزيدية
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29972 ] نشر منذ 2 ساعتين
الأزيديين ،، هم قوميه تعيش في جبل سنجار بشمال العراق ،،
,, لهم ديانه تختلف عن باقي الديانات ، إن لم تخني الذاكره ، سمعت انهم ينسبون ديانتهم لنبي الله نوح عليه السلام . حقيقة لا اعلم علم اليقين عن صحة الخبر ، ولكني شاهدت الموضوع قديماً في التلفزيون مره وناسي بعض ماورد في التعليق ..
.. هذا والله اعلم ,,
ابو تركي[ عدد التعليقات: 704 ] نشر منذ 1 ساعة
ابو محمد
اجل لغتهم مهي عربية
حتى اشباههم واضحه انهم غير عرب لأني مستغرب في اخبار الصحف انهم بكثرة في العراق
مشكور ياغالي دوم وافي💐
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11453 ] نشر منذ 1 ساعة
اتصور انهم من عبدة الشيطان او قريبين منهم
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29972 ] نشر منذ 1 ساعة
نعم اخوي لغتهم الأساسيه غير العربيه ولكنهم يتكلمون العربيه ( الغالبيه منهم ) .
,, هذولا يااخ ابو تركي بقايا اقوام سادت قديماً ثم بادت ، مثل الكلدانيين والآشوريين والسومريين ، برضه باالعراق ، وهم عرب ، كانت لهم سياده ورياده على وادي الرافدين ، وسُمي العراق بهذا الأسم لتعدد الأعراق فيه ,,
,, ارجو اني افدتك .. بمعلوماتي القليله عنهم ..
الروقي[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 1 ساعة
داعش اارابح الاكبر
مغاار يهدروون هديير على هالمقاتلات
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17541 ] نشر منذ 1 ساعة
😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍
ابو تركي[ عدد التعليقات: 704 ] نشر منذ 47 دقيقة
ابو محمد
الكلدانيين والاشوريين اول مره اسمع عنهم وتشكر على التوضيح
امّا السومريين سمعت عنهم
انشهد انك كفيت و وفيت ما ننحرم منك ياغالي💐
ابو تركي[ عدد التعليقات: 704 ] نشر منذ 44 دقيقة
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎
الله يرج ابليسك قلبك خَضَر 😂😂😂😂
خلك على المغرب والشيشان😅
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29972 ] نشر منذ 37 دقيقة
كيف اول مره تسمع عنهم ,, هذولا موجودين في كتب التاريخ في المدارس ,,
,, هم اهل الجنائن المعلقه ، وهي احد اعظم العجايب الدنبا السبع ، صحيح تهدمت منذ عصور خلت ، ولكن ذكرها باقي وآثارها لازالت على ارض الواقع ,, وهي في بابل ,,
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 902 ] نشر منذ 29 دقيقة
ما شاء الله عليك يا ابو محمد أفدتنا أفادك الله .👍🏼
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29972 ] نشر منذ 12 دقيقة
الحمد لله ,,
,, هذا هو المطلوب ولو من معلومات شحيحه ، نستفيد من بعض ,,