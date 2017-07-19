كاظم الساهر يعلن رفضه الانسحاب من حفلات قطر الغنائية - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

يحيى الفنان كاظم الساهر يوم 17 أغسطس المقبل فى قطر، وبالتحديد فى مركز قطر الوطنى للمؤتمرات بالدوحة، حفلا غنائيا، بعد أن قامت شركة روتانا بإلغاء حفلاتها ومهرجاناتها فى قطر، بعد المقاطعة العربية.

وكان عدد كبير من الفنانين قد ألغوا حفلاتهم فى قطر، وفى مقدمتهم حفل فنان العرب محمد عبده الذى كان من المقرر إقامته 18 أغسطس المقبل ضمن فعاليات ” مهرجان صيف قطر ” لكن تم إلغاؤه، بعد أن أعلنت مصر والمملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات وعدد آخر من الدول مكافحة الإرهاب الممول من قطر، وكذلك حفل قيثارة الأغنية الخليجية نوال الكويتية فى نفس اليوم.

يُذكر أن الساهر سيحيى حفلين غنائيين دفعة واحدة فى الأردن، بمركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات، بأحد الفنادق الكبرى بالبحر الميت، وذلك يومى 11 و12 أغسطس المقبلين.