بالصور.. الاتحاد العربي لكرة القدم يخصص أماكن للمؤتمرات بالبطولة العربية - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، عن الأماكن المخصصة للمؤتمرات الصحافية، بجانب اللقاءات الفردية السريعة مع اللاعبين عقب نهاية المواجهات، وحددت اللجنة المنظمة للبطولة، قاعة لاستضافة المؤتمرات الصحافية، والتي سيوجد فيها مدرب ولاعب من كل فريق طبقاً للائحة، بجانب 4 منصات للحوارات الفردية السريعة مع اللاعبين.

ومن المقرر أن يفتتح الأهلي المصري البطولة العربية، بمواجهة نظيره الفيصلي الأردني يوم السبت المقبل، على ملعب السلام بالقاهرة، بحضور الجماهير، ويشارك النصر في البطولة ضمن المجموعة الثانية برفقة الفتح المغربي، والزمالك المصري، والعهد اللبناني، بينما يقع الهلال في المجموعة الثالثة مع الوحدة الإماراتي، والنفط العراقي والمريخ السوداني.