بالصور.. نجاح أول عملية زراعة يدين لطفل في أمريكا - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

نجح فريق طبي أمريكي في إجراء أول عملية زرع يدين لطفل في العالم قبل عامين، حيث أصبح الطفل بإمكانه أن يُحرك مضرب كرة البيسبول بيديه جيداً.

وأعرب فريق البحث بمستشفى الأطفال في فيلادلفيا بالولايات المتحدة، عن دهشتهم وفخرهم الشديد للتقدم الذي حققه الطفل، ونشروا نتائج أبحاثهم اليوم الأربعاء، في دورية (The Lancet) الطبية.

وخضع الطفل الذي يدعى زيون هارفي ويبلغ من العمر 10 سنوات الآن، لعملية زرع اليدين في عام 2015.

وولد هارفي بيدين طبيعيتين، لكن الأطباء اضطروا لبترهما عند منطقة الرسغ حينما كان عمره سنتين، حيث كان يعاني من مرض تعفن الدم القاتل، بالإضافة إلى إصابته بفشل كلوي.

وأشار الفريق المعالج إلى أنه رغم أن اليدين من أحد المتبرعين، فإن مخ الطفل قد تفاعل معهما بشكل جيد وكأنهما جزء أصيل من جسمه.