بلدية خميس مشيط تتلف مستحضرات صحية وتجميلية مجهولة المصدر - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

أوضح المتحدث الرسمي لبلدية محافظة خميس مشيط بدر ال خويلد القرني أن القسم النسوي بالبلدية تمكن من خلال جولاته الرقابية على المشاغل والمحلات النسائية من ضبط كمية كبيرة من المستحضرات الصحية والتجميلية منتهية الصلاحية والمقلدة ومجهولة المصدر.

وأضاف أنه تم اتخاذ الإجراء اللازم حيال تلك المخالفات حسب اللائحة وتم تحريز المضبوطات وعمل محضر بذلك وإتلافها.

وبين القرني أن القسم النسائي بالبلدية يقوم بدور مهم في متابعة الأنشطة التجارية النسائية موكداً على انه لن يتم التهاون في كل ما من شأنه التأثير على صحة وسلامة المواطن.