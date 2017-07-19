نائب وزير التجارة والاستثمار يلتقي وزير الزراعة العراقي - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

التقى معالي نائب وزير التجارة والاستثمار المهندس ماجد بن عبدالله البواردي في مقر الوزارة بالرياض اليوم معالي وزير الزراعة العراقي المهندس فلاح حسن زيدان اللهيبي يرافقه السفير العراقي لدى المملكة الدكتور رشدي محمود العاني.

وتم خلال اللقاء مناقشة فرص التعاون بين المملكة والعراق لخدمة الأعمال التجارية والاستثمارية، واستعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون التجاري وزيادة الفرص الاستثمارية في كافة المجالات ومنها المجالات التجارية والزراعية والصناعية.

وأوضح وزير الزراعة العراقي الرغبة الجادة لدى الحكومة العراقية في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع المملكة العربية السعودية وإمكانية إقامة مشاريع مشتركة بين البلدين، كما تطرق الوزير العراقي خلال الاجتماع إلى قانون الاستثمار الجديد في العراق والمزايا التي يوفرها للمستثمر الأجنبي، مؤكداً رغبة الحكومة العراقية في عقد شراكات بين رجال الأعمال السعوديين والعراقيين عبر بيئة آمنة للاستثمارات ومزيد من المحفزات التي سيكون لها انعكاس على الجانبين.

الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والعراق يبلغ 2.24 مليار ريال حاليا.