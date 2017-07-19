وظائف شاغرة بشركة الكفاح القابضة - صحيفة صدى الالكترونية

وظائف شاغرة بشركة الكفاح القابضة
وفرت شركة الكفاح القابضة، وظيفتين شاغرتين، بمسمى “ مساعد معلم ” ، عبر موقعها الإلكتروني، لحمَلة شهادات الثانوية العامة، أو ما يعادلها، وذلك للعمل بالمدارس التابعة للشركة في محافظة الخبر.
وقالت الشركة، إنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك من تاريخ اليوم الموافق 19 يوليو 2017م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2017/9/17م.
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ابو محمد[ عدد التعليقات: 29972 ] نشر منذ 2 ساعتين
خير ان شاء الله ,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15548 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب
باال[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 9 دقائق
مكة صارت مافيها الاالفنادق وبس وتنزل جده وتعمل الف حساب يا البنزين ويالسكن النار