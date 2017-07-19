 وظائف شاغرة بشركة الكفاح القابضة - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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وظائف شاغرة بشركة الكفاح القابضة

وظائف شاغرة بشركة الكفاح القابضة
فاطمة المالكي(صدى):

وفرت شركة الكفاح القابضة، وظيفتين شاغرتين، بمسمى “ مساعد معلم ” ، عبر موقعها الإلكتروني، لحمَلة شهادات الثانوية العامة، أو ما يعادلها، وذلك للعمل بالمدارس التابعة للشركة في محافظة الخبر.

وقالت الشركة، إنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك من تاريخ اليوم الموافق 19 يوليو 2017م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2017/9/17م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط (هنا)


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 29972 ] نشر منذ 2 ساعتين

خير ان شاء الله ,,

[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 9 دقائق

مكة صارت مافيها الاالفنادق وبس وتنزل جده وتعمل الف حساب يا البنزين ويالسكن النار

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