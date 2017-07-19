وظائف شاغرة بشركة الكفاح القابضة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

وفرت شركة الكفاح القابضة، وظيفتين شاغرتين، بمسمى “ مساعد معلم ” ، عبر موقعها الإلكتروني، لحمَلة شهادات الثانوية العامة، أو ما يعادلها، وذلك للعمل بالمدارس التابعة للشركة في محافظة الخبر.

وقالت الشركة، إنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك من تاريخ اليوم الموافق 19 يوليو 2017م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2017/9/17م.

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