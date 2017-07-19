حلقات بن عوف تكرم حفاظ القرآن والناجحين في الاختبارات - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تحت رعاية معالي المستشار أحمد عبدالعزيز الحمدان اقامت حلقات مجمع عبدالرحمن بن عوف المسائي التابع لجمعية خيركم بجدة الحفل السنوي الثامن عشر لتكريم حفاظ القرآن والناجحين في اختبارات اجزاء القرآن الكريم وذلك بقاعة بلاتسو للاحتفالات.

وابتدأ الحفل الذي كرم فيه 9 حفاظ و 438 طالبا اجتازوا اختبارات القرآن بنجاح ، بتلاوة من كتاب الله بعدها انطلقت زفة الحفاظ والتي قادها المنشد هيثم الملحاني وشهدت سعادة الآباء وهم يرون ابنائهم توجوا بحفظ القرآن حيث غالبت بعضهم دموع الفرح.

ووزع طلاب حلقات مجمع بن عوف العسل على الحضور تفاعلاً مع شعار الحفل والذي كان بعنوان ( العسل المصفى) بعدها وجه مدير المسجد الشيخ عبدالرحمن بن عامر الجبيري كلمة للطلاب حثهم فيها على تعاهد القرآن ، وان يكونوا قرآنا يمشي على الارض واستعرض نشاط حلقات المجمع طيلة العام والتي تضم 450 طالبا منتظمين في 20 حلقة قرآنية.

وفي ختام الحفل الذي شهد فقرات متنوعة من تلاوات وكلمات خطابية واناشيد تتحدث عن فضل القرآن كرم الجبيري الحفاظ والناجحين في الاختبارات وجميع منسوبي الجامع من اداريين ومعلمين.