بالفيديو.. كاتب أمريكي يُطالب قطر بإنهاء لعبتها القذرة - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

لازال سياسة دول قطر الإرهابية محل انتقاد من الكتاب الغرب، حيث انتقد الكاتب الأمريكي الشهير، تشارلز كروثامر قطر، وقال إنها تلعب ” لعبة مزدوجة ” و ” لعبة قذرة ” منذ 30 عاماً من خلال دعمها عدداً من الجماعات الإرهابية.

وأضاف كروثامر أن الدوحة تلعب ” لعبة مزدوجة من خلال اللعب مع الجانب الإيراني واللعب مع الجانب العربي ” ، وتحدث عن دعم الدوحة للإخوان المسلمين، ودعمها غير المباشر لتنظيم القاعدة، وداعش، وأيضا حركة حماس.

وقال إن الحكومة المصرية في حرب ضد الإخوان و حماس والإرهاب في سيناء، وكل هذا يُدْعم بشكل غير مباشر أو مباشر من قِبل قطر، مشيرا إلى أن أميركا و الرئيس الأميركي يدعمون المملكة و مصر في موقفهما تجاه قطر، مضيفاً ” يجب أن تنتهي هذه اللعبة ” .