بالصور.. وسائل الإعلام الأوكرانية تبرز صفقة الأهلي - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

بعد اتمام صفقة النادي الأهلي التي تم الإعلان عنها قبل ساعات، على الفور أبرزت وسائل الإعلام الأوكرانية الصفقة بعد التعاقد مع لاعب خط وسط بروج البلجيكي كلاوديمير دي سوزا، لمدة عامين، مع خيار التجديد لعام ثالث.

وقالت المواقع إن هذه الصفقة هي الأولى للنادي الأهلي السعودي، والذي يتولى تدريبه الأوكراني سيرجي ريبروف، مُبينة أن الصفقة بلغت قيمتها 2 مليون يورو بحسب موقع ” ترانسفير ماركت ” العالمي، مضيفة : ” شارك كلاوديمير صاحب الـ29 عامًا في الموسم الماضي خلال 41 مباراة مع كلوب بروج، وسجل هدف وصنع 7 تمريرات حاسمة ” .

وأوضحت أن الأهلي يخوض حاليا معسكر تحضيري في النمسا، وحقق الفوز في مباراتين تحت قيادة المدرب ريبروف، والذي عمل من قبل كمدرب لفريق دينامو كييف الأوكراني.