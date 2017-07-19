سلطان بن سلمان لشاب: من يقدم القهوة أخير الناس - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

التقى رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان، في محافظة بلجرشي أمس، الشاب ريان مريسي منصور من أبناء منطقة الباحة والذي يعمل في تقديم خدمات القهوة لسكان وزوار فندق ” سويس أنترناشونيال ” .

وقال الأمير ” سلطان ” للشاب: من يصبّ القهوة في ثقافة الجزيرة العربية هو أفضل الناس وأكرمهم وأخيرهم، مضيفًا أن ثقافة أبناء الجزيرة العربية هي الكرم وحسن استقبال الضيف وتقديم القهوة له عنوان للكرم الأصيل.

وأدار الأمير ” سلطان ” حديثاً مع الشباب السعودي العاملين في مكتب الاستقبال في الفندق الجديد حيث اطمأن على مستوى ما يقدمه لهم من دعم وتمكين للوصول إلى الوظائف القيادية.

وتعهد بدعم الشاب لمواصلة الترقي في مجال عمله حتى يصل إلى موقع قيادي ثم يتحول بعد ذلك من موظف إلى مستثمر يمتلك سلسلة من الفنادق.