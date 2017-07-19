قطر تستقطب أمريكا بعقد صفقات عسكرية بقيمة 12 مليار دولار - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

لجأت قطر إلى التخطيط لإبرام صفقات بمليارات الدولارات في أمريكا، بحسب تقرير نشرته وكالة بلومبيرج، في محاولة من جانبها للتأثير على قرارواشنطن الداعم لموقف الدول المقاطعة.

وكانت قطر تستثمر أموالا كبيرة في أوروبا، وفور المقاطعة، سارعت الدوحة أولا لإبرام صفقة شراء طائرات حربية من الولايات المتحدة، في صفقة بلغت قيمتها 12 مليار دولار، وتشمل شراء 36 طائرة إف 15.

وكانت قطر قد رصدت وفق بلومبيرج، 50 مليار دولار، أنفقت منها 35 مليار دولار في استثمارات أمريكية متنوعة قصيرة الأجل.