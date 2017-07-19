 مدافع برشلونة يرفض الرحيل الى يوفنتوس - صحيفة صدى الالكترونية

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مدافع برشلونة يرفض الرحيل الى يوفنتوس

مدافع برشلونة يرفض الرحيل الى يوفنتوس
عبدالله سعيد(صدى):

كشفت تقارير صجفية أن أليكس فيدال الظهير الأيمن لفريق برشلونة الإسباني، رفض فكرة التخلي عن قميص البلاوجرانا والانتقال إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة ” سبورت ” الكتالونية قدم يوفنتوس عرضاً رسمياً إلى برشلونة قبل نحو أسبوعين، للحصول على خدمات فيدال، وذلك في إطار مساعي النادي الإيطالي لتعويض رحيل ظهيره الأيمن البرازيلي داني ألفيس الذي فسخ عقده مع ” السيدة العجوز ” وانتقل مؤخراً إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

ووفقاً للصحيفة أبلغت إدارة برشلونة فيدال بتفاصيل العرض المقدم له من يوفنتوس، إلا أن اللاعب قابل عرض البيانكونيري بالرفض، معلناً تمسكه بالبقاء مع الفريق الكتالوني.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 704 ] نشر منذ 2 ساعتين

شكله يفكر في الفيحاء😅

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