جوجل تطور نظارات الواقع المعزز باستهداف الشركات - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

طورت ” جوجل ” منتجها لنظارات الواقع المعزز، عبر استهداف الأعمال التجارية والشركات بدلًا من الأفراد هذه المرة.

وكانت الشركة أطلقت منتجها لأول مرة للمستهلك العادي عام 2013 مقابل 1500 دولار، لكنها تعرضت لانتقادات شديدة من قبل مستخدمين وأوقف إنتاج النظارة بعد ذلك بعامين.

وقال رئيس المشروع ” جاي كوثاري ” في بيان إلكتروني: لقد رأينا في البداية بعض العلامات على إمكانية توظيف النظارة ” جلاس إكسبلورر ” في خدمة الشركات.

وأضاف أن عمليات تطوير النظارة شهدت نجاحا لا يصدق في مواقع العمل، مشيرًا إلى أن الفريق المطور التابع لمركز ” جوجل إكس ” البحثي سيتعاون مع ” جوجل كلاود ” وشركاء آخرين لتمكين العملاء في مجموعة مختلفة من القطاعات من تحقيق أقصى استفادة من النظارة الجديدة.