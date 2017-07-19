ماتياس سامر يعلن دعمة لـ " توماس مولر " - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أعلن ماتياس سامر، المدير الرياضي السابق لنادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الأربعاء، دعمه للمهاجم توماس مولر بعد تعاقد النادي البافاري مع الكولومبي خاميس رودريجيز.

وقال سامر في مقابلة مع موقع ” يوروسبورت ” على الانترنت: ” بالنسبة لي توماس مولر، بجانب لاعبين آخرين، هو روح ومستقبل بايرن ميونخ وعلى النادي أن يعي هذا الأمر ” .

ويرى سامر أن على كارل هانز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ واولي هونيس، رئيس النادي، استخدام نفوذهما لدعم أهمية شخص مثل مولر.

وأضاف سامر، الذي شغل منصب المدير الرياضي للنادي الألماني في الفترة ما بين عامي 2012 و2016، قائلا: ” هذا واجب مهم للغاية لقيادات النادي ” .

ويعتبر رودريجيز، الذي انضم لبايرن ميونخ معارا من ريال مدريد الأسباني لمدة عامين، منافسا كبيرا لمولر.