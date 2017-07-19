حارس النصر يقترب من الرحيل - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

بات حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عبدالله العنزي على أبواب الرحيل عن قلعة العالمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك عقب قرار المدير الفني البرازيلي البرازيلي ريكاردو جوميز باستبعاده من المشاركة بالبطولة العربية للأندية 2017 بمصر.

واستبعد البرازيلي ريكاردو غوميز، المدير الفني لفريق النصر، الرباعي ” عبدالله العنزي، محمد الحارثي، حمد العقيلي، ايفان ” من المشاركة بالبطولة العربية حيث سيواصلون تدريباتهم في مقر النادي بالرياض.

ويشارك النصر بالبطولة العربية للأندية، ضمن المجموعة الثانية إلى جانب أندية الزمالك المصري، الفتح المغربي والعهد اللبناني.

ورغم عدم كشف الجهاز الفني للفريق النصراوي السبب وراء قرار استبعاد «العنزي» إلا أنه من المرجح أنه يعود لأسباب انضباطية، بعد ما حدث بينه وبين مدرب الحراس المغربي فهمي، التي بدأت في المران الأخير بالمعسكر الإعدادي التركي قبل السفر إلى مصر، اتهم فيه مدرب الحراس حارس العالمي العنزي بالتدخل في عمله وعدم الانضباطية والتقليل من احترامه.