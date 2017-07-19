فوضى عارمة توقف مباراة بدوري الدرجة الثانية البرازيلي - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

حالة من الفوضى عمت في مباراة بدوري الدرجة الثانية البرازيلي لكرة القدم بعدما رفع مساعد الحكم رايته معلنا وجود تسلل ليتوقف الفريق الذي كانت الكرة في ملعبه عن اللعب بينما واصل الفريق المنافس هجومه ليضع الكرة في الشباك ويحتسب الحكم هدفا.

وعلى الفور توقفت المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء لمدة 13 دقيقة بعدما أحاط لاعبون غاضبون من الفريق الخاسر لوفردينس بالحكم احتجاجا على الهدف المثير للجدل الذي منح انترناسيونال بطل أمريكا الجنوبية السابق الفوز 1 – صفر.

حدثت الواقعة في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما انطلق وليام بوتكر مهاجم انترناسيونال لاستقبال كرة من الجهة اليمنى ورفع مساعد الحكم رايته معلنا وجود تسلل لكن بوتكر لم يلمس الكرة وتوقف دفاع لوفردينس عن اللعب.

ووصلت الكرة إلى جواندرسون مهاجم انترناسيونال وأشار الحكم باستمرار اللعب ليخفض الحكم المساعد رايته فجأة.

ومع اعتقاد دفاع لوفردينس أن اللعب توقف مرر جواندرسون الكرة إلى بوتكر الذي وضعها في الشباك الخالية وانطلق لاعبو انترناسيونال للاحتفال بينما أحاط لاعبو المنافس بالحكم.

ورفض لاعبو لوفردينس في البداية استكمال المباراة وخرج بعضهم من الملعب قبل أن يقنعهم مسؤولون بالعودة.

ويلعب انترناسيونال الفائز مرتين بلقب كأس ليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية وبطل البرازيل ثلاث مرات في الدرجة الثانية لأول مرة بعد هبوطه الموسم الماضي