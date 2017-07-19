بالصور.. إزالة تعديات على أراضٍ حكومية شمال غرب " الدواسر " - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أزالت لجنة التعديات في محافظة وادي الدواسر، بتوجيه ومتابعة محافظ وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك، تعديات على أراضٍ حكومية وبيضاء، بعد قيام أشخاص بمحاولة الاستيلاء عليها على مسافة 300 كم شمال غرب المحافظة.

وشملت تعديات المواطنين، بناء غرف ومحطات وأحواش بقصد التملك، على مسافات متباعدة تصل إلى حوالي180 كم، وقد نفذت الإزالات في وادي الأرمض والحمل ومركز النميص التابعة لمحافظة وادي الدواسر.

ودعت لجنة التعديات بمحافظة وادي الدواسر، كافة المواطنين إلى التعاون معها بما يخدم الصالح العام؛ مؤكدة في الوقت نفسه أنها لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق كل معتدٍ على الأراضي الحكومية وتطبيق الغرامات.