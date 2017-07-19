⁠⁠⁠⁠⁠" BBC " تكشف عن رواتب أبرز مذيعيها - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية ” بي بي سي ” ، اليوم الأربعاء، الرواتب السنوية لأبرز مذيعيها لأول مرة، حيث تصدرهم المقدم الإذاعي والتلفزيوني كريس إيفانز براتب قدره 2.2 مليون جنيه إسترليني (2.9 مليون دولار).

وجاء في التقرير السنوي لـ ” بي بي سي ” ، أن المذيع الرياضي جاري لينكير، جاء في المرتبة الثانية براتب يزيد على 1.75 مليون جنيه استرليني.

وأشار التقرير إلى أن عدد مشاهدي قناة بي بي سي أسبوعيا حول العالم ارتفع إلى 372 مليون شخص خلال العام المالي الأخير، مضيفًا أن 96 من نجوم مذيعيها بلغ دخلهم أكثر من 150 ألف جنيه إسترليني سنويا.

كما دافعت الهيئة عن بعض الأرقام المرتفعة، وقالت إنها تعكس الحاجة لإرضاء مطالب الجمهور برؤية ” أفضل النجوم على البي بي سي ” .