وزير الحج والعمرة يتفقد " مؤسسة حجاج إيران " - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قام وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، مع مجالس إدارات مؤسسات أرباب الطوائف، يوم أمس بجولة ميدانية شملت مقرات كل من المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج إيران، وكذلك مقر مكتب الزمازمة الموحد، بمكة المكرمة، بهدف الوقوف على البرامج والخطط التشغيلية للمؤسسات والمكاتب لموسم حج هذا العام، والتي تتضمن العديد من الأهداف وآليات التنفيذ والتقييم والمتابعة والإشراف.

كما بحث الوزير ” بنتن ” إستراتيجيات تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، والمتعلقة بعمليات الاستقبال والتفويج والنقل والتصعيد والإسكان والتغذية والتوعية وغيرها من الخدمات، والارتقاء بآليات العمل وتجويد الأداء العام، وذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بتوفير خدمات رفيعة لضيوف الرحمن، ووفقاً لأعلى المقاييس، وتقديمها بكل جودة وإتقان، وفق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.

وأوضح المركز الإعلامي لوزارة الحج والعمرة، أن معالي الدكتور محمد صالح بنتن، ناقش مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج إيران، المطوف الدكتور طلال بن صالح قطب، برامج عمل الخطط التشغيلية التي أعدتها المؤسسة لموسم حج هذا العام (1438هـ)، ومقترحات التطوير للخدمات التي تقدمها المؤسسة لضيوف الرحمن من الحجاج الإيرانيين الوافدين من الخارج في هذا الموسم، الذين يبلغ عددهم (83,828) حاج، وعدد (2,400) عضو مكتب، سيفدون من الجمهورية الإسلامية الإيرانية لأداء مناسك الحج.